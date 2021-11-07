«Ты что, отсталая жертва инцеста?» Макгрегор грубо обратился к Махачеву

Ты что, отсталая жертва инцеста? А как насчет того, что было после поединка? Ты никто без меня — не забывай. Умоляй. Даже если я обделаюсь в автобусе, такой ноунейм, как ты, останется никем, парень. Никем в этом большом мире. Ты просто живешь благодаря чужим трудам.

Конор Макгрегор экс-чемпион UFC