«Ты что, отсталая жертва инцеста?» Макгрегор грубо обратился к Махачеву
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор неожиданно прокомментировал старый пост российского легковеса лиги Ислама Махачева в Twitter.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор неожиданно прокомментировал старый пост российского легковеса лиги Ислама Махачева в Twitter.
В 2015 году отечественный боец перед победной схваткой ирландца против Чада Мендеса написал: «Страшно представить, что будет, если после таких слов Конор проиграет».
Ты что, отсталая жертва инцеста? А как насчет того, что было после поединка? Ты никто без меня — не забывай. Умоляй. Даже если я обделаюсь в автобусе, такой ноунейм, как ты, останется никем, парень. Никем в этом большом мире. Ты просто живешь благодаря чужим трудам.
Отметим, что впоследствии ирландец удалил провокационный твит.