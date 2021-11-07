Бой года для гурманов. Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились

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Камару Усман, США/Нигерия, 34 года. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение.

Колби Ковингтон, США, 33 года. Статистика в ММА: 16 побед, 3 поражения.

С точки зрения принципиальности, конфликтности, а главное, спортивного уровня оппонентов — это был главный бой года в UFC.

Первый поединок между Камару Усманом и Колби Ковингтоном состоялся в декабре 2019 года. И Ковингтон оказал американскому нигерийцу такую конкуренцию, какую ему в UFC никто не оказывал ни до, ни после. Два раунда забрал Камару, два — Колби, и все решалось в пятом. Там Усман перебил соперника, вроде бы сломал ему челюсть (Ковингтон это отрицает) и победил техническим нокаутом.

После этого Камару дважды без проблем победил Хорхе Масвидаля и разобрался с Гилбертом Бернсом. Ковингтон же провел лишь один бой, но очень впечатляющий, не оставив ни шанса бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV6TtLeNqrk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV6TtLeNqrk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV6TtLeNqrk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-конференция перед реваншем получилась жаркой — со взаимными оскорблениями. Усман зачем-то сказал «всегда ставьте на черного», Ковингтон же зачем-то глумился над тем, что отец его противника много лет провел в тюрьме. Вообще, Колби самый грязный трештокер в UFC. В треш-токе он границ не знает — достаточно вспомнить, как он наехал на всю Бразилию в Сан-Паулу (да и про Хабиба писал всякие гадости). Но нельзя отрицать тот факт, что боец он прекрасный. И сегодня он доказал это в «Мэдисон Сквер Гарден».

Правда, первые два раунда у Ковингтона получились скверными. Американца, судя по шуму, поддерживал буквально весь зал (Усман начал спортивную карьеру в США, там живет, там зарабатывает деньги, но, как это часто бывает, выходит под флагом страны, где родился, — т. е. Нигерии). Он пытался агрессивно работать в стойке, но его удары летели либо в воздух, либо в блок. Усман же не форсировал события, действовал очень аккуратно, бил редко — зато метко. Колби попробовал сделать тейкдаун, прошел в ногу, но африканец красиво сконтрил. Итог: Усман выиграл раунд.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV9rXAGMRZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV9rXAGMRZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV9rXAGMRZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде нигериец добавил в активности и стал чаще попадать. Было ощущение, что он может добавить и еще — если захочет. В случае с Ковингтоном же такого ощущения не было — наоборот, казалось, что он близок к тому, чтобы заехать в тупик. В конце раунда Колби и вовсе чуть не отправился в нокаут. Он пошел в атаку и нарвался на левый встречный — в челюсть. Ковингтон присел, поднялся, а потом упал после еще одного попадания левой. Пришлось спасаться, цепляясь за ногу Усмана. До гонга он дожил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот в третьем раунде случился перелом. Поначалу Усман перебивал Ковингтона (но не за явным преимуществом), однако в концовке Колби забрал два плотных размена, а еще оказался за спиной у Усмана. Учитывая, что раунд не был богат на события, активной концовкой Ковингтон вполне наработал на то, чтобы судьи отдали пятиминутку ему.

Четвертый раунд Колби и вовсе выиграл без вопросов. Он рвал дистанцию, лишая Камару преимущества в длине рук, ввязывался в размены, всовывая в подбородок соперника один апперкот за другим. Ковингтон — не нокаутер, но панчи выглядели чувствительными, голова Усмана ходила из стороны в сторону.

Так что все решилось в пятом раунде. Где-то до середины Колби, можно сказать, лидировал (был точнее в размене, поджал противника к сетке, где нанес несколько ударов в клинче и один на выходе из клинча). И все же неутомимый Нигерийский Кошмар прибавил в давлении, стал чаще выбрасывать удары и не позволил Ковингтону закончить раунд в свою пользу. Итог: победа Усмана единогласным решением судей (48−47, 48−47, 49−46). Возможно, ничья была бы более справедливым итогом поединка, но и к успеху Камару претензий тоже быть не может.

Кому-то больше по душе безбашенные зарубы типа боя Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера, но тем, кто действительно любит ММА, поединок Ковингтона и Усмана наверняка понравился. Тут было и напряжение до последних секунд, и перелом (даже два — учитывая, как Камару воспрянул в последнем раунде), и критический момент для Ковингтона, и высший пилотаж — а именно защита Усмана от тейкдаунов. Ну, а особо прошаренные фанаты могли заметить, что нигериец теперь сшибает оппонентов с ног еще и хуками, а не только прямыми ударами.

А еще вражде бойцов настал конец. Ковингтон сразу после финальной сирены подошел к Усману, что-то сказал (видимо, поблагодарил за хороший бой), и они пожали руки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CV9peNUMBnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CV9peNUMBnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CV9peNUMBnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Камару Усман: «Было много треш-тока, всего плохого, но этот парень — жесткий сукин сын. Он стойкий, как я не знаю кто. Несколько раз я безумно хотел финишировать его, но он терпел и возвращал бой туда, где я не хотел, чтобы он был. Он попал по мне несколько раз тяжелыми ударами, его тренеры проделали здесь работу. Техника ударов немного упала, но сила выросла. Он жесткий, супержесткий, я в определенный момент чуть не обезумел, пытаясь финишировать его, но потом вернул контроль. Я лучший в мире прямо сейчас».

Колби Ковингтон: «У меня были моменты в этом бою, я потряс его несколько раз, но не развил успех. Сегодня был его вечер. Любите ли вы меня или ненавидите, я только начинаю. В понедельник я вернусь в зал».