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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC предостерег Чимаева

Глава UFC о готовности Хамзата Чимаева к титульному бою: в топ-5 будет совсем другая игра.

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Источник: AFP 2021

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сомневается, что Хамзат Чимаев готов к титульному поединку после четырех схваток под эгидой промоушена. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после UFC 268, передает Sherdog.com.

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Уайт предостерег шведского бойца чеченского происхождения. «Я все понимаю: этот парень просто разносит людей. Но когда ты попадаешь в топ-10, топ-5 — я даже молчу о чемпионе — начинается совсем другая игра. Чимаев в паре побед от титульного боя. Пускай он побьет двух бойцов из числа лучших в дивизионе, тогда и посмотрим», — отметил глава UFC.

Уайт ранее говорил о готовности организовать поединок между Чимаевым и американцем Нэйтом Диасом. Последний скептически отнесся к этой идее, опубликовав мем в социальных сетях.

Чимаев одержал четыре победы подряд в UFC. В своем последнем поединке он вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна. Все поединки в рамках промоушена он завершил досрочно.

Чимаев — боец чеченского происхождения. На его счету десять побед в десяти поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC.

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