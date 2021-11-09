Глава UFC предостерег Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сомневается, что Хамзат Чимаев готов к титульному поединку после четырех схваток под эгидой промоушена. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после UFC 268, передает Sherdog.com.

Уайт предостерег шведского бойца чеченского происхождения. «Я все понимаю: этот парень просто разносит людей. Но когда ты попадаешь в топ-10, топ-5 — я даже молчу о чемпионе — начинается совсем другая игра. Чимаев в паре побед от титульного боя. Пускай он побьет двух бойцов из числа лучших в дивизионе, тогда и посмотрим», — отметил глава UFC.

Уайт ранее говорил о готовности организовать поединок между Чимаевым и американцем Нэйтом Диасом. Последний скептически отнесся к этой идее, опубликовав мем в социальных сетях.

Чимаев одержал четыре победы подряд в UFC. В своем последнем поединке он вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна. Все поединки в рамках промоушена он завершил досрочно.