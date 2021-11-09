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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский боец попробовал кровь соперника на вкус во время боя: видео

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский боец Дмитрий Яцко отметился необычным поступком во время поединка в промоушене B1 MMA.

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Яцко проводил поединок с представителем Израиля Дэвидом Альмайо. Между раундов украинец рукой вытер кровь с тела соперника и попробовал ее. Видео с поединка было опубликовано в социальных сетях промоушена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яцко победил Альмайо единогласным решением судей. Эта победа стала для украинца третьей в трех боях в смешенных единоборствах.

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