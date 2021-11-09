Украинский боец попробовал кровь соперника на вкус во время боя: видео
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский боец Дмитрий Яцко отметился необычным поступком во время поединка в промоушене B1 MMA.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский боец Дмитрий Яцко отметился необычным поступком во время поединка в промоушене B1 MMA.
Яцко проводил поединок с представителем Израиля Дэвидом Альмайо. Между раундов украинец рукой вытер кровь с тела соперника и попробовал ее. Видео с поединка было опубликовано в социальных сетях промоушена.
Яцко победил Альмайо единогласным решением судей. Эта победа стала для украинца третьей в трех боях в смешенных единоборствах.