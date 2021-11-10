Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой против Роя Джонса

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде, — сказал Емельяненко. — Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия».