Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сиэтл
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Питтсбург
Б
32
Хоккей. НХЛ
11.11
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Эдмонтон
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Лос-Анджелес
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Каролина
ОТ
12
Все события
14:53 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой против Роя Джонса

Россиянин не провел ни одного поединка по профессиональному боксу в карьере.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко готов провести бой по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса — младшего. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Читайте также
Фёдор Емельяненко: Дана Уайт хочет провести бой с моим участием в UFC

Ранее Рой Джонс — младший неоднократно высказывался о желании провести бой против Емельяненко.

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде, — сказал Емельяненко. — Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия».

Рою Джонсу — младшему 52 года, в ноябре 2020 года он провел выставочный поединок против Майка Тайсона. Официально Джонс завершил карьеру в 2018 году.

45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.

 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Карпин: "По-разному футболисты относятся к вакцинации"
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь