Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой против Роя Джонса
Россиянин не провел ни одного поединка по профессиональному боксу в карьере.
Россиянин не провел ни одного поединка по профессиональному боксу в карьере.
МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко готов провести бой по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира Роя Джонса — младшего. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.
Ранее Рой Джонс — младший неоднократно высказывался о желании провести бой против Емельяненко.
«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде, — сказал Емельяненко. — Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой поединок, нужно обсудить условия».
Рою Джонсу — младшему 52 года, в ноябре 2020 года он провел выставочный поединок против Майка Тайсона. Официально Джонс завершил карьеру в 2018 году.
45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.