Чимаев вызвался заменить «главного негодяя UFC»

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвался заменить американца Хорхе Масвидаля, который снялся с противостояния с Леоном Эдвардсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

27-летний Чимаев обратился к Эдвардсу. «Вперед, брат. Давай сделаем это», — написал он. Так чеченец отреагировал на новость о том, что британец лишился соперника.

Масвидаль — обладатель специального титула «главного негодяя UFC». Он должен был подраться с Эдвардсом на UFC 269. Поединок Чимаева и Эдвардса срывался неоднократно. Бойцы должны были встретиться в октагоне еще осенью 2020-го.