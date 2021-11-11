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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Чимаев вызвался заменить «главного негодяя UFC»

Хамзат Чимаев выразил готовность заменить Хорхе Масвидаля и подраться с Эдвардсом.

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Источник: AFP 2021

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвался заменить американца Хорхе Масвидаля, который снялся с противостояния с Леоном Эдвардсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter спортсмена.

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27-летний Чимаев обратился к Эдвардсу. «Вперед, брат. Давай сделаем это», — написал он. Так чеченец отреагировал на новость о том, что британец лишился соперника.

Масвидаль — обладатель специального титула «главного негодяя UFC». Он должен был подраться с Эдвардсом на UFC 269. Поединок Чимаева и Эдвардса срывался неоднократно. Бойцы должны были встретиться в октагоне еще осенью 2020-го.

На счету Чимаева четыре победы под эгидой UFC. Каждый раз чеченец добивался досрочного окончания боя.

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