Харитонов обвинил Джонсона в намеренной сдаче боя Емельяненко

Спортсмен обвинил американца в сдаче боя. «Вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что», — добавил Харитонов.

Россиянин также заявил, что Джонсон выглядел в предыдущих боях гораздо лучше. «Это не значит, что Тимоти заплатили денег за то, что он упадет. Может, внутри себя решил, что уважает Федора», — рассказал спортсмен, подчеркнув, что не располагает доказательствами.