Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
47
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
71
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Вашингтон
02
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Лос-Анджелес
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Б
32
Все события
10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Харитонов обвинил Джонсона в намеренной сдаче боя Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тимоти Джонсон намеренно проиграл Федору Емельяненко. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал выступающий в Bellator россиянин Сергей Харитонов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсмен обвинил американца в сдаче боя. «Вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что», — добавил Харитонов.

Россиянин также заявил, что Джонсон выглядел в предыдущих боях гораздо лучше. «Это не значит, что Тимоти заплатили денег за то, что он упадет. Может, внутри себя решил, что уважает Федора», — рассказал спортсмен, подчеркнув, что не располагает доказательствами.

23 октября Джонсон потерпел поражение от Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве. Бой завершился в первом раунде, россиянин нокаутировал соперника.

 Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»
Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь