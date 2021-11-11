В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

По информации источника, спортсмен, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, подозревается в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы. После случившегося спортсмен вместе с другом Камалом Идрисовым, находившимся с ним в машине во время инцидента, вылетел в Москву. Их задержали в аэропорту Шереметьево.