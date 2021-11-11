Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Армения
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Греция
Испания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Германия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Румыния
Исландия
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль
Калгари
Хоккей. НХЛ
12.11
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.11
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
12.11
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
12.11
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
12.11
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
Торонто
03
Все события
16:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов задержан в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, спортсмен, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, подозревается в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы. После случившегося спортсмен вместе с другом Камалом Идрисовым, находившимся с ним в машине во время инцидента, вылетел в Москву. Их задержали в аэропорту Шереметьево.

Читайте также
 Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом
Спецназовец погиб при задержании телефонного мошенника в Петербурге
Фоторепортажи
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь