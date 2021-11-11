Брат Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского в Махачкале

«В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска (аэропорт Махачкалы находится в черте города Каспийска.— “Ъ”) задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Информацию о задержании «двух граждан 1998 г. р.» агентству подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, уточнив, что задержанные доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС. Кто был за рулем, не уточняется.

В распоряжении «Ъ» имеется фото ориентировки, распространенной МВД после инцидента в махачкалинском аэропорту. «Отделом МВД России по Каспийску по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камал Хабибович 29.10.1998 г. р. и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич 17.04.1998 г. р., которые совершили наезд на автомобиле Toyota Camry на сотрудника полиции на КПП “Аэропорт” г. Каспийска. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 из аэропорта Уйташ г. Махачкалы вылетели в г. Москву в аэропорт Шереметьево. Посадка самолета назначена в 14 часов 40 минут», — говорилось в ориентировке.

Подписавший ее начальник отдела МВД по Каспийску просил начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево оказать содействие в задержании указанных лиц в аэропорту Шереметьево.