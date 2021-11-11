Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Армения
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Греция
Испания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Германия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Румыния
Исландия
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль
Калгари
Хоккей. НХЛ
12.11
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.11
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
12.11
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
12.11
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.11
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
12.11
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
12.11
Вегас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
12.11
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Миннесота
25
Все события
18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Брат Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского в Махачкале

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и его спутник Камал Идрисов задержаны в аэропорту Шереметьево. Их подозревают в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска (аэропорт Махачкалы находится в черте города Каспийска.— “Ъ”) задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Информацию о задержании «двух граждан 1998 г. р.» агентству подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, уточнив, что задержанные доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС. Кто был за рулем, не уточняется.

В распоряжении «Ъ» имеется фото ориентировки, распространенной МВД после инцидента в махачкалинском аэропорту. «Отделом МВД России по Каспийску по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камал Хабибович 29.10.1998 г. р. и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич 17.04.1998 г. р., которые совершили наезд на автомобиле Toyota Camry на сотрудника полиции на КПП “Аэропорт” г. Каспийска. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 из аэропорта Уйташ г. Махачкалы вылетели в г. Москву в аэропорт Шереметьево. Посадка самолета назначена в 14 часов 40 минут», — говорилось в ориентировке.

Подписавший ее начальник отдела МВД по Каспийску просил начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево оказать содействие в задержании указанных лиц в аэропорту Шереметьево.

Юлия Рыбина, Махачкала.

Читайте также
 Власти заявили, что введение обязательной вакцинации законно
Неожиданный поворот в деле одной из самых кровавых ОПГ 90-х
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь