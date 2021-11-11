На брата Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что несколькими часами ранее он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что несколькими часами ранее он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, за наезд на сотрудника полиции около аэропорта в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ “Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей”, — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Усман и его друг были задержаны в четверг в Шереметьево. Предполагается, что несколькими часами ранее они на автомобиле сбили сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. РБК в пресс-службе транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили, что полиция задержала двух подозреваемых в причастности к инциденту в Дагестане, не называя имен.
Сам Усман позднее выложил в сторис в Instagram фото из спортзала, которую подписал, что с ним все нормально. «Не знаю, кто и что пишет, но пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали сообщениями, нормально все», — написал боец.
Усману Нурмагомедову 23 года. Как и брат, он боец ММА. На счету спортсмена 14 боев, во всех он одержал победы.