Появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова полицией

Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сегодня появилось видео, на котором демонстрируется, как Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задерживает полиция в аэропорту Шереметьево, куда они прилетели из Махачкалы.



Полицейские встретили обоих прямо в самолёте.