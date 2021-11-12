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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова полицией

Вчера, 11 ноября, российский боец ММА, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман, выступающий в MMA-промоушене Bellator, был задержан полицией в Москве.

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Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Сегодня появилось видео, на котором демонстрируется, как Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задерживает полиция в аэропорту Шереметьево, куда они прилетели из Махачкалы.

Полицейские встретили обоих прямо в самолёте.

По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице. По имеющимся данным, в отношении Усмана возбуждено дело по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.

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