«Разорвал бы его». Конор Макгрегор заявил, что способен перебоксировать Петра Яна

В своем «твиттере» Макгрегор отреагировал на рейтинг лучших ударников UFC. В пятёрке сильнейших боксёров организации на первом месте стоит россиянин Пётр Ян, после которого следуют Макс Холлоуэй, Конор Макгрегор, Жозе Альдо и Нейт Диаз. Макгрегор заявил, что ему нравится, как Ян ведёт поединки, подчеркнув при этом, что одолел бы его в очном противостоянии.

«Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог сюда попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал», — написал Конор в своём «твиттере».