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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Разорвал бы его». Конор Макгрегор заявил, что способен перебоксировать Петра Яна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о бойцовских навыках временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, выступающего за клуб «Архангел Михаил».

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Источник: AP 2021

В своем «твиттере» Макгрегор отреагировал на рейтинг лучших ударников UFC. В пятёрке сильнейших боксёров организации на первом месте стоит россиянин Пётр Ян, после которого следуют Макс Холлоуэй, Конор Макгрегор, Жозе Альдо и Нейт Диаз. Макгрегор заявил, что ему нравится, как Ян ведёт поединки, подчеркнув при этом, что одолел бы его в очном противостоянии.

«Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Дастин смог сюда попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал», — написал Конор в своём «твиттере».

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Напомним, 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян единогласным решением одолел Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. В начале следующего года Пётр выйдет на объединительный бой с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом.

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