Председатель Следственного комитета России взял дело Нурмагомедова под свой контроль

На сайте Следственного комитета появилось сообщение, что Бастрыкин поручил своим подчиненным докладывать о промежуточных результатах дела Усмана Нурмагомедова, а также выяснить все обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

Отметим, что Усман Нурмагомедов является братом прославленного бойца смешанных единоборств в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Усман Нурмагомедов также выступает в легком весе. В октябре 2021 года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу над представителем Финляндии. Нурмагомедов победил сабмишеном в первом раунде.