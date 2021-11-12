Председатель Следственного комитета России взял дело Нурмагомедова под свой контроль
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о развитии дела Усмана Нурмагомедова, который 11 ноября совершил правонарушение.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о развитии дела Усмана Нурмагомедова, который 11 ноября совершил правонарушение.
На сайте Следственного комитета появилось сообщение, что Бастрыкин поручил своим подчиненным докладывать о промежуточных результатах дела Усмана Нурмагомедова, а также выяснить все обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.
Усман Нурмагомедов также выступает в легком весе. В октябре 2021 года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу над представителем Финляндии. Нурмагомедов победил сабмишеном в первом раунде.
Напомним, что инцидент с 23-летним бойцом произошел в аэропорту Каспийска. Нурмагомедов управлял транспортным средством без номеров, отказался остановиться на просьбу сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Водитель наехал на оградительные заграждения, а следом — на сотрудника правоохранительных органов.