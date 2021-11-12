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12:09 (мск), источник: Газета.Ру

Председатель Следственного комитета России взял дело Нурмагомедова под свой контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о развитии дела Усмана Нурмагомедова, который 11 ноября совершил правонарушение.

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Источник: Газета.Ру

На сайте Следственного комитета появилось сообщение, что Бастрыкин поручил своим подчиненным докладывать о промежуточных результатах дела Усмана Нурмагомедова, а также выяснить все обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

Отметим, что Усман Нурмагомедов является братом прославленного бойца смешанных единоборств в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Усман Нурмагомедов также выступает в легком весе. В октябре 2021 года он провел бой в рамках турнира Bellator 269, где одержал победу над представителем Финляндии. Нурмагомедов победил сабмишеном в первом раунде.

Напомним, что инцидент с 23-летним бойцом произошел в аэропорту Каспийска. Нурмагомедов управлял транспортным средством без номеров, отказался остановиться на просьбу сотрудников ГИБДД и продолжил движение. Водитель наехал на оградительные заграждения, а следом — на сотрудника правоохранительных органов.

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