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13:52 (мск), источник: Матч ТВ

Петр Ян бросил вызов Конору Макгрегору

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян предложил экс-чемпиону промоушена в полулегком и легком дивизионах Конору Макгрегору провести бой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в Twitter-аккаунте Ez RAW появился список из топ-5 ударников в UFC. Ян занял первое место, Макс Холлоуэй — второе. Макгрегор стал третьим. 4-е и 5-е место место заняли Жозе Альдо и Нейт Диас.

«Я перебил троих из этого списка! В UFC нет никого, кто может сравниться с моим боксом. Даже Дастин нокаутировал меня только после моей травмы. Если мы говорим о боксе, то я бы всех разобрал. Ян хорош, мне нравится его стиль, но я бы разорвал его», — написал Макгрегор.

В ответ Ян предложил Конору перейти от разговоров к делу.

«Конор, мы все знаем, что тебе нравится разговаривать, но давай сразу перейдем к делу, если ты действительно хочешь боксировать или драться. Меня не волнует вес или набор правил. Бьюсь об заклад, ты не придешь», — написал россиянин.

Во время загрузки произошла ошибка.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сендхагеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Макгрегор последний поединок в UFC провел против американца Дастина Порье в Лас-Вегасе 11 июля, проиграв техническим нокаутом. В его активе 22 победы и шесть поражений в ММА.

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