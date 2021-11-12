«Никаких проблем, малой, устроим спарринг в Ирландии»: Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

«Никаких проблем, малой, устроим спарринг в Ирландии, — написал Макгрегор в Twitter. — Мы примем тебя и твою команду на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Мы разберемся с этим, малыш. Да благословит тебя Бог».