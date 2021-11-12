«За последние 3 года ты не выиграл ни одного раунда». Хабиб ответил Фергюсону

«Слушай, ты, жирный ублюдок! В последний раз, когда я видел тебя, ты сбежал в другую страну, как маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. До этого ты симулировал боль в животе, чтобы избежать боя за титул. Заткнись. Оставь мужское дело тем, кто на передовой», — написал в твиттере американский боец.

«За последние три года ты не выиграл ни одного раунда в UFC. Некоторые раунды ты проигрывал 10:8. C 2015 года ты победил только одного бойца из топ-15. Тони, картина здесь ясна. Не буду опускаться и переходить на личности, не собираюсь оскорблять тебя. Это просто факты», — отреагировал вскоре Хабиб.