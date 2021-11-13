Фонды чемпионов: сколько платят боксерам, бойцам ММА и поп-ММА в России и за границей

Хотя для неискушенного зрителя с плохим зрением бокс, ММА, поп-ММА абсолютно одинаковый мордобой, деньги, которые вращаются в этих видах, не сопоставимы. Пелена в глазах может мгновенно рассеяться от количества нулей в гонорарах, но в этой самой приятной для бойцов части спорта возникает серьезное социальное неравенство. Как зарабатывают бойцы и откуда берется такая разница в цифрах?

Бокс

Официальной «знатью» единоборств выступают боксеры, их гонорары несопоставимы с вознаграждениями бойцов ММА и поп-ММА. Рекордсменами по части выплаченных сумм за океаном пока значатся Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер. На двоих эти парни за один поединок заработали порядка $420 млн: Флойд получил $270−280 млн, а Пакьяо — $150 млн.

Григорий Дрозд, профессиональный боксер, глава промоутерской компании «Русь», объясняет причины финансового доминирования бокса: «Бокс является элитным, классическим видом спорта с вековыми традициями. Хотя в конкуренцию с ним вступили ММА, муай-тай, кикбоксинг, в любом случае бокс всегда будет иметь свою армию поклонников, если он сохранит спортивный интерес и интригу, если чемпионы будут боксировать с самыми сильными. Да, боксируют они редко, но и гонорар выше. Это очевидно, это логично. То, что делают 12 раундов боксеры, — это сумасшедшая нагрузка, целая маленькая жизнь. Эта тенденция будет сохраняться, и я буду делать все, чтобы профбокс только поднимался наверх и популяризировался».

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Высокие зарплаты в боксе объясняются также спецификой проведения боев топовых спортсменов. Их очень долго не сталкивают лбами, не сводят друг с другом до определенного момента, набивают им «нулевой рекорд» (боксер идет без поражений), подкидывая не самых сильных оппонентов, и, наконец, не так часто выпускают на ринг, поэтому выход того или иного топового спортсмена всегда выглядит особенным. Можно сравнить не только частоту самих боев, но и непосредственно саму длительность выхода на арену: бойцы ММА дерутся часто и выбегают в клетку максимально оперативно, а вот боксеры и дерутся редко, и делают из этого настоящее шоу.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше

Выход Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри — это всегда светопреставление. Однако королями положения можно считать только боксеров мирового масштаба. Если говорить о российских событиях профессионального бокса, то здесь цифры совершенно иные. В промоутерской компании Григория Дрозда, например, начинающий боксер, который только готовится к профессиональному дебюту, может получить от 50 000 до 100 000 рублей. Максимальный гонорар звездных спортсменов на том же ивенте — $40 000. В других организациях были случаи выплаты в размере $100 000, но они исключительны, такой постоянной практики нет.

ММА

Вторую позицию в неофициальном рейтинге гонораров занимают профессиональные ММА. С боксом по цифрам пока не могут конкурировать даже американские промоушены, а российские тем более. Хотя, если сравнивать с отечественным боксом, величина гонораров в них значительно выше.

Слева направо: Магомед Исмаилов (Россия) и Александр Емельяненко (Россия) в поединке в тяжелом весе (до 120 кг) в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. | Источник: РИА "Новости"

Обладатель самой большой выплаты в России за последние пять лет — Александр Емельяненко. Как сообщал его менеджер Азамат Бостанов, величина гонорара за его поединок против Магомеда Исмаилова достигала 10 млн рублей. Такую же сумму тяжеловес получил и в поединке с Артемом Тарасовым. Сам Исмаилов в бое против Владимира Минеева может заработать такой же гонорар.

Боец-новичок в лиге АСА (Absolute Championship Akhmat), например, получает, как правило, несколько тысяч долларов. Его гонорар увеличивается от боя к бою только в случае победы и чаще всего складывается по схеме 2+2, 3+3, 4+4 ($2000 за выход на бой и еще $2000 в случае победы).

Кроме того, существует бонус за яркий поединок в размере $50 000. Он выплачивается одному бойцу по итогам турнира, победителя выбирает организация. На особом положении чемпионы, у них гонорар значительно возрастает после каждой следующей успешной защиты титула.

После того как боец побеждает в чемпионском бою, его гонорар существенно увеличивается. То есть, будучи претендентом, он дерется по текущему контракту. Но если он завоевывает пояс, то с каждой последующей удачной защитой его гонорар увеличивается на $10 000 за выход плюс $10 000 за победу. Асланбек Бадаев вице-президент лиги ACA

Поп-ММА

Особняком в России стоят молодые и зеленые поп-ММА. В среднем гонорары здесь низкие в силу первоначальной концепции самих боев: сюда приходят драться бухгалтеры, охранники и люди других специальностей, которые к боям имеют опосредованное отношение. Больших денег этим ребятам никто не обещает. В таких организациях бойцы быстро набирают популярность за счет скандалов, драк на пресс-конференциях, они прекрасно понимают, что, не заработав в промоушене, отобьют свои деньги на рекламных интеграциях в социальных сетях.

В поп-ММА парни бьются за хайп (именно так и называлась первая организация подобного плана в России — «Битва за хайп»), часто бесплатно, в особенности если речь идет о Гран-при. Приз получает только победитель.

Новички в поп-ММА могут драться совсем за небольшие деньги — до 50 000 рублей. Сходство с профессио­нальным ММА сводится к тому, что победитель также получает значительное увеличение своего гонорара, если выходит на чемпионский поединок и потенциально побеждает.

Михаил Кокляев (Россия) во время боя по правилам бокса с Артемом Тарасовым (Россия) (справа) в рамках шоу "Вечер бокса" в концертном зале "Вегас Сити Холл". | Источник: РИА "Новости"

«Наше дело» в прямом и переносном смысле практически реанимировало серьезно загулявшего Александра Емельяненко, который за свой поединок с Артемом Тарасовым, известным блогером и бойцом, получил 10 млн рублей. Артем получил в два раза меньше, но даже 5 млн рублей на фоне отсутствия серьезного заработка у бойцов этого направления выглядят очень внушительно.