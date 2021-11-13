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19:39 (мск), источник: Sport24

Bellator планирует организовать грандиозные проводы Федору Емельяненко в Москве

Bellator ММА планирует организовать российскому бойцу Федору Емельяненко прощальный бой в Москве, в рамках которого состоятся проводы спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил президент промоушна Скотт Кокер.

Свой последний на данный момент поединок 45-летний боец провел 23 октября, нокаутировав в первом раунде американца Тимоти Джонсона на дебютном турнире Bellator в России.

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«У нас в планах организовать в России нечто по-настоящему грандиозное в качестве его прощального боя и проводов, ведь он достиг выдающейся карьеры в качестве величайшего тяжеловеса всех времен. Было на самом деле удивительно видеть, как в 45 лет он все еще выбрасывает комбинацию из трех ударов, словно ему 25 лет (речь о вышеупомянутом бое против Джонсона. — Sport24). Это было невероятно, и происходящее на арене было похоже на концовку фильма “Рокки”.

Будет еще один грандиозный турнир. Возможно, следующим летом. Это будет в Москве. Он хочет драться в России, это его последний бой, мы собираемся сделать это там, и у нас огромные планы. Повторюсь, это будут грандиозные проводы. Это будет не просто обычный бой, мы собираемся сделать что-то действительно особенное. Мы уже сейчас начинаем планировать", — приводит слова Кокера MMA Junkie.

На счету Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА.

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