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15:01 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Нурмагомедова рассматривают как свидетеля по уголовному делу

МАХАЧКАЛА, 14 ноя — РИА Новости. СУСК по Дагестану рассматривает бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, мера пресечения к нему применяться не будет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.

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Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением «неустановленного лица» с тонированными стеклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего.

«На Усмана не будут представлять (материалы в суд — ред). Он свидетель, никакую меру пресечения или принуждения не применяли», — рассказал собеседник агентства.

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