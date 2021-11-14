Холлоуэй первым в истории UFC нанес 3000 ударов за карьеру

«Макс Холлоуэй теперь первый и единственный боец в истории UFC, нанесший 3000 общих ударов. После UFC Vegas 42 Холлоуэй нанес в общей сложности 3056 ударов в UFC», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Второе место по количеству ударов за карьеру занимает Жорж Сент-Пьер, который нанес 2591 удар, на третьем месте Фрэнки Эдгар (2479), на четвертом — Нейт Диас (2386), на пятом — Джон Фитч (2185).

За свою карьеру Холлоуэй провел 29 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Он выступает в UFC c февраля 2012 года. В рейтинге полулегкой весовой категории боец занимает первое место и является главным претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Александр Волкановски.