Поединок UFC между Чимаевым и Бернсом может пройти в январе

По данным источника, окончательного решения пока нет, стороны ведут переговоры.

В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев (10 побед, 0 поражений) победил Ли Джинглианга удушающим приемом сзади в первом раунде. 35-летний Бернс одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.