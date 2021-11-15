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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мой отпуск». Хабиб Нурмагомедов показал фото из Мекки

Прославленный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов показал своё фото из Мекки — центра паломничества мусульман со всего мира.

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Источник: AP 2021

«Мой отпуск прошёл в Мекке», — подписал Хабиб фото.

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В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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