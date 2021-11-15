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19:11 (мск), источник: РБК

АСА объявил о переносе турнира MMA из Дубая в Минск

Бойцовский промоушен АСА (Absolute Championship Akhmat) перенес турнир по смешанным боевым искусствам АСА 132 из Дубая в Минск. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Изначально проведение турнира планировали в Дубае, но приняли решение, что экономически целесообразнее будет провести турнир в Белоруссии. А в страны дальнего зарубежья, очень надеюсь, мы вернемся в следующем года», — сказал глава организации Алексей Яценко.

Он также отметил, что турнир в Минске пройдет в присутствии зрителей. «Несмотря на то, что в Минске нет столь жестких ограничений (связанных с пандемией — РБК), как в российских городах, мы будем полностью соблюдать отработанный нами регламент безопасности ACA», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир АСА 132 состоится 19 ноября на Falcon Arena. Главным поединком турнира станет бой между американцем Тони Джонсоном и россиянином Мухуматом Вахаевым. В поединке будет разыгран чемпионский пояс в тяжелой весовой категории. Турнир начнется в 17:00 мск.

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