Боец ММА убил врача в ходе спора по поводу вакцинации от коронавируса

Как сообщает MMA Junkie, Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний боец признался прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

Между врачом и спортсменом возник спор по поводу вакцинации от коронавируса. Неожиданно спор перерос в драку, Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После Хожиев схватил нож и ударил им врача.

Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева. В своих социальных сетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации.