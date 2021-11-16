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12:02 (мск), источник: Sport24

Боец ММА убил врача в ходе спора по поводу вакцинации от коронавируса

Бойца ММА Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати в Гуаме, США.

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Источник: Акмал Хожиев/Вконтакте

Как сообщает MMA Junkie, Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний боец признался прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

Между врачом и спортсменом возник спор по поводу вакцинации от коронавируса. Неожиданно спор перерос в драку, Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После Хожиев схватил нож и ударил им врача.

Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева. В своих социальных сетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2, победив Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде. На его счету две победы и ни одного поражения.

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