Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
В число наиболее брутальных видов спорта однозначно входят смешанные единоборства.
В число наиболее брутальных видов спорта однозначно входят смешанные единоборства.
За многолетнюю и тернистую историю этой индустрии ценители боев в клетке могли увидеть огромное количество бескомпромиссных противостояний, порой обагрявших кровью ринг, тела и экипировку спортсменов. Мы выделили среди них и недавние битвы, и те, которые стали настоящей классикой MMA. Содержащиеся в статье видео- и фотоматериалы не рекомендуются зрителям с неустойчивой психикой.
Начнем с поединка, который за счет своей зрелищности сотворил историю. Американцы Гриффин и Боннар в финале первого сезона шоу The Ultimate Fighter фактически спасли UFC от разорения. Бывший полицейский с образованием политолога и спортивный врач выдали рубку, вызвавшую глобальный всплеск интереса к MMA.
Во многих моментах полутяжеловесам не хватало технического мастерства, зато на главный план вышли воля и целеустремленность. В итоге единогласным судейским решением победил Гриффин, но Боннар тоже получил контракт с UFC. Их бой признали лучшим по итогам 2005 года, а позднее не раз называли таковым и за всю историю смешанных единоборств. В 2013-м поединок включили в Зал славы UFC.
В 2012 году Силва дебютировал в UFC. Знаменитый бразилец по прозвищу Биг Фут быстро оказался на настиле и подвергся страшному избиению от американца Веласкеса. Поединок был прерван через 3,5 минуты, когда залитый кровью Силва выглядел абсолютно беспомощным.
А в следующем году бразильский спортсмен устроил культовое шоу уже на пару с новозеландцем Хантом, чьи белые волосы за пять раундов поменяли цвет на красный. Этот поединок резонно называют одним из лучших в истории тяжелого веса, хотя он оказался омрачен повышенным содержанием тестостерона в организме Силвы. Бой, изначально завершившийся вничью, остался без результата.
На данный момент Миллер является единоличным рекордсменом по числу выступлений в UFC (36). Путь к этому рубежу подарил американцу множество испытаний, в том числе дилогию с соотечественником Лоузоном. Первый поединок легковесов стал лучшим в 2012 году и завершился победой Джима единогласным судейским решением.
Если Миллер за свою славную карьеру так и не добрался до пояса UFC, то Пенн стал чемпионом легкого дивизиона в 2008 году. Вакантный титул американец завоевал, заставив сдаться своего соотечественника Стивенсона. Перед финальным удушающим приемом Пенн почти два раунда беспощадно избивал соперника, чью кровь затем слизывал со своих перчаток.
Обессиленный Стивенсон после боя не мог сдержать слез, которых даже не было видно из-за жуткой кровавой маски. Так появилось одно из самых знаменитых фото в истории смешанных единоборств.
Эпохальная битва за пояс UFC в полусреднем весе, без упоминания которой не обходится ни один перечень лучших боев в MMA. Это был реванш двух американцев, состоявшийся летом 2015 года. Лоулер вновь победил, на этот раз нокаутировав соперника. А перед этим спортсмены выдали более 20 минут настоящей войны в октагоне, квинтэссенцией которой стал плевок Робби, превратившийся в фонтан крови.
На заре UFC полусредневесы тоже могли зажигать так, что у болельщиков дух захватывало. Например, в 2005 году канадец Гуле дебютировал в промоушене, эффектно победив Хирона. Бой прервали в третьем раунде, так как поток крови попросту не позволял американцу драться дальше.
Жесткие разборки в клетке нередко устраивают и женщины. Резонанс в таких случаях только возрастает, если среди участниц значится секс-символ смешанных единоборств вроде Ванзант. Модельную внешность американки в 2015 году серьезно подпортила ее соотечественница и звезда минимального веса Намаюнас. Вытерпев избиение, Ванзант сдалась после удушающего приема и потерпела первое поражение в UFС, а потом три недели вычищала кровь из ушей.
Самая свежая рубка из UFC в нашем списке датирована маем нынешнего года. В разгар пандемии американские полулегковесы Ландвер и Элкинс устроили дикое зрелище, дошедшее до вердикта судей. Рефери единогласно отдали победу Ландверу, а его соперник даже успевал возмущаться этому решению, несмотря на полностью разбитое лицо.
Разумеется, феерические бои случаются и в других промоушенах, пусть они и реже становятся общепризнанной классикой. Так, летом прошлого года под эгидой Cage Warriors встретились датчанин Далби и шотландец Хьюстон. Оспаривая чемпионский пояс в полусреднем весе, бойцы залили канвас кровью настолько, что в третьем раунде поединок прервали, оставив без результата.
Безусловно, нельзя оставить без внимания и российские смешанные единоборства. Самые запоминающиеся кровавые гримасы среди отечественных бойцов за последние годы заработал Александр Емельяненко. Летом 2018 года, несмотря на серьезный урон, знаменитый тяжеловес добился ничьей в поединке с американцем Тони Джонсоном.
А вот в июле прошлого года избитое лицо Емельяненко стало символом его сокрушительного поражения от россиянина Магомеда Исмаилова.