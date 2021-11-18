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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Чеченский боец MMA напал на соперника во время интервью

Российский боец смешанного стиля (MMA) Мухумат Вахаев напал на чемпиона Absolute Championship Akhmat (АСА) в тяжелой весовой категории Тони Джонсона во время интервью перед поединком. Видео доступно в Instagram промоушена.

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Источник: Instagram

Чеченский спортсмен решился на потасовку после слов соперника: «Ничего не случится, я сам разнесу его в клетке». Он нанес сопернику несколько ударов. Драку удалось остановить представителям бойцов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой между Вахаевым и Джонсоном пройдет 19 ноября на турнире ACA 132 в Минске. На счету россиянина десять побед, четыре поражения и одна ничья. В активе американца 15 побед, пять поражений, одна ничья. Еще один бой с его участием завершился без результата.

В феврале прошлого года Вахаев участвовал в похожей потасовке. Во время интервью он приказал сопернику Евгению Гончарову закрыть свой рот, из-за чего спортсмены чуть не подрались.

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