Российский боец ММА ударил соперника во время интервью
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА Мухомад Вахаев ударил своего соперника из США Тони Джонсона во время интервью перед турниром АСА 132.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА Мухомад Вахаев ударил своего соперника из США Тони Джонсона во время интервью перед турниром АСА 132.
Видео инцидента опубликовано в официальном аккаунте промоушена в Instagram.
Инцидент произошел в Минске, где 19 ноября бойцы проведут бой за титул чемпиона АСА в тяжелом весе в рамках номерного турнира промоушена.
Отвечая на вопрос ведущего, Джонсон оскорбил соперника и задел еще одного бойца ММА из России — Алихана Вахаева.
Мухомад потребовал от американца извинений, на что тот ответил угрозами. После этого Вахаев атаковал Джонсона, повалив его на пол. Между бойцами завязалась потасовка, которую прервали сотрудники промоушена.
Тони Джонсон является действующим чемпионом АСА в тяжелом весе. Ранее американец провел успешную защиту титула против украинского бойца Дмитрия Побережца, нокаутировав его в рамках турнира АСА 122.