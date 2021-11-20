Боец MMA оказался на спине и нокаутировал соперника
Болгарский боец смешанного стиля (MMA) Никола Дипчиков одержал победу на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске.
Болгарский боец смешанного стиля (MMA) Никола Дипчиков одержал победу на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске.
Болгарину на ACA 132 противостоял американец Крис Ханикатт. Сопернику удалось перевести Дипчикова в партер. Однако, оказавшись на спине, болгарин начал наносить удары локтем и нокатуировал 33-летнего соперника.
В главном поединке ивента в Минске сошлись американец Тони Джонсон и россиянин Мухомад Вахаев. Последнему не удалось забрать пояс у действующего чемпиона организации в тяжелом весе. Джонсон нокаутировал оппонента в концовке первого раунда и сохранил титул чемпиона ACA.
На счету Дипчикова 22 победы при восьми поражениях в MMA. 18 побед он достиг нокаутом.