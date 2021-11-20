«Просила меня бить сильнее». Валентина Шевченко — о съемках в фильме Холли Берри

Данная картина о женщине-бойце под рабочим названием Bruised («В синяках»). В фильме рассказывается история матери-одиночки, которая ради обеспечения семьи выходит драться в клетку, где роль ее соперницей сыграет чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Дата премьеры фильма в США состоялась 17 ноября 2021 г.

"Главное по замыслу Берри — все должно быть предельно жизненно. Она считала, что бой должен получиться настоящим. Все должно быть настолько правдоподобно, насколько вообще возможно.