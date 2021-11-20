«Просила меня бить сильнее». Валентина Шевченко — о съемках в фильме Холли Берри
Чемпионка UFC в наилегчайшем женском весе Валентина Шевченко рассказала про работу в фильме Холли Берри.
Чемпионка UFC в наилегчайшем женском весе Валентина Шевченко рассказала про работу в фильме Холли Берри.
Данная картина о женщине-бойце под рабочим названием Bruised («В синяках»). В фильме рассказывается история матери-одиночки, которая ради обеспечения семьи выходит драться в клетку, где роль ее соперницей сыграет чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Дата премьеры фильма в США состоялась 17 ноября 2021 г.
"Главное по замыслу Берри — все должно быть предельно жизненно. Она считала, что бой должен получиться настоящим. Все должно быть настолько правдоподобно, насколько вообще возможно.
Иногда она говорила: «Валентина, ты должна бить меня сильнее». А я такая: «Холли, я не уверена». Но она парировала: «Нет, ты должна так ударить меня, чтобы я это действительно почувствовала»", — сказала Шевченко MMA Fighting.