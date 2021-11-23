Женский бой по ММА закончился жестоким избиением
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В минувшие выходные в Окинаве состоялся турнир по смешанным единоборства RIZIN 32, который прошел в рамках промоушена RIZIN Fighting Federation.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В минувшие выходные в Окинаве состоялся турнир по смешанным единоборства RIZIN 32, который прошел в рамках промоушена RIZIN Fighting Federation.
Главным событием вечера стал поединок двух представительниц Японии: Рены Куботы и Мийю Ямомото, которая решила выйти на ринг в возрасте 47 лет.
Жестокая битва было остановлена досрочно во втором раунде. Кубота, проведя сокрушающий удар коленом в голову, принялась добивать соперницу, нанося ей тяжелейшие удары.
Рефери, глядя на то, что Ямомото не способна защититься, принял решение остановить избиение.