Женский бой по ММА закончился жестоким избиением

Главным событием вечера стал поединок двух представительниц Японии: Рены Куботы и Мийю Ямомото, которая решила выйти на ринг в возрасте 47 лет.

Жестокая битва было остановлена досрочно во втором раунде. Кубота, проведя сокрушающий удар коленом в голову, принялась добивать соперницу, нанося ей тяжелейшие удары.