Макгрегор захотел драться за титул

33-летний ирландец хочет возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а первый поединок после возвращения провести с чемпионом организации в легком весе. Макгрегор допускает, что к тому моменту пояс уже будет не у Чарльза Оливейры. При этом Макгрегор подчеркнул, что его не беспокоит его противостояние с Дастином Порье.