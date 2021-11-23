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11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко обвинил брата во лжи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опроверг слова своего старшего брата, который обвинил его в отправке негативных сообщений на телефон. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"
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Федор Емельяненко рассказал о начале конфликта с братом

40-летний Емельяненко обвинил старшего брата во лжи. Он заявил, что у него нет номера Федора и он не может отправлять ему сообщения.

«Я удалил его номер. Однажды ему позвонил, началась истерика. Я тогда попрощался», — подчеркнул тяжеловес. Александр Емельяненко также заметил, что Федор всегда может обратится к их матери, чтобы связаться с ним.

Ранее Емельяненко объяснил частую публикацию старых фото с Федором в своем Instagram. Боец отметил, что речь не идет о какой-то попытке наладить отношения. Он лишь хочет сохранить ретрофотографии.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

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