Кулачные бои признали в России официальным видом спорта

С 1 декабря турниры по кулачным боям будут проводиться под эгидой Федерации бокса. По словам Щекутьева, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и спортсменов для участия в соревнованиях.

«Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России», — заявил Щекутьев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Он также отметил, что Министерство спорта при проведении турниров по кулачным боям попросило уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Перед участием в соревнованиях спортсмены будут проходить углублённое обследование.