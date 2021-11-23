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15:17 (мск), источник: Life.ru

Кулачные бои признали в России официальным видом спорта

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что кулачные бои признали в России официальным видом спорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: AFP 2021

С 1 декабря турниры по кулачным боям будут проводиться под эгидой Федерации бокса. По словам Щекутьева, организация займётся лицензированием промоутеров, менеджеров и спортсменов для участия в соревнованиях.

«Заседание комиссии Минспорта по признанию прошло уже почти две недели назад. Соответственно, сейчас мы уже все документы официально регистрируем в Минюсте и с 1 декабря официально начинаем проводить все мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России», — заявил Щекутьев.

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Он также отметил, что Министерство спорта при проведении турниров по кулачным боям попросило уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Перед участием в соревнованиях спортсмены будут проходить углублённое обследование.

В нашей стране уже существует несколько промоушенов, проводящих турниры по кулачным боям. Самыми популярными из них являются Hardcore и Top Dog.

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