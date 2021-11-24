Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе

54-летний актер подчеркнул, что в отечественном самбо можно выделить несколько школ. «Девять из десяти выпускников-чемпионов конкретной школы будут между собой похожи. Да, один парень может выделяться, из-за своего таланта особенного», — отметил Тактаров.

Говоря о специфике подготовки самбистов в советское время, Тактаров подчеркнул, что в прошлом спортсмены тренировались гораздо больше. «Это негуманно сейчас так тренироваться. Те, кто нас готовил, их учителя — очень много тренировались. Сейчас так не делают. Это было на пределе возможностей, казалось, что еще немного и все», — отметил Тактаров.