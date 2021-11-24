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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров порассуждал о специфике отечественных школ самбо. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале «SAMBO VLADIMIR».

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Источник: РИА "Новости"

54-летний актер подчеркнул, что в отечественном самбо можно выделить несколько школ. «Девять из десяти выпускников-чемпионов конкретной школы будут между собой похожи. Да, один парень может выделяться, из-за своего таланта особенного», — отметил Тактаров.

Говоря о специфике подготовки самбистов в советское время, Тактаров подчеркнул, что в прошлом спортсмены тренировались гораздо больше. «Это негуманно сейчас так тренироваться. Те, кто нас готовил, их учителя — очень много тренировались. Сейчас так не делают. Это было на пределе возможностей, казалось, что еще немного и все», — отметил Тактаров.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В клетке отечественный боец применял болевые приемы на ноги — эти техники широко распространены в самбо.

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