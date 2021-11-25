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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Джигурда нокаутировал известного российского ведущего

Российский актер и шоумен Никита Джигурда провел поединок против телеведущего Отара Кушанашвили под эгидой промоушена «Наше Дело». Об этом сообщается на YouTube-канале организации.

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Бой проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Актер одержал победу над соперником в первом раунде нокаутом. После поединка Джигурда бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и рэперу Джигану.

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Это второй поединок Джигурды под эгидой лиги «Наше Дело». До этого актер победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.

Джигурда — российский и советский актер. Пик его карьеры в кино пришелся на 1990-е. Актер принимал участие в популярном телешоу «Король ринга», которое транслировал Первый канал. В рамках него он проводил поединки по правилам бокса с другими знаменитостями.

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