Джигурда нокаутировал известного российского ведущего

Бой проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Актер одержал победу над соперником в первом раунде нокаутом. После поединка Джигурда бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и рэперу Джигану.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n0Ckx8y0T_c?start=5719" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это второй поединок Джигурды под эгидой лиги «Наше Дело». До этого актер победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.