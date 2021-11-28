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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец UFC снялась в откровенном бикини на мотоцикле

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай предстала перед подписчиками в откровенном бикини. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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35-летняя Ай, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась в черном откровенном наряде. Спортсменка на фото позирует около мотоцикла. Публикация набрала более 12 тысяч лайков.

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Ай не выступала в UFC с лета. В июле она уступила в поединке против бразильянки Джениффер Майя. Тогда Ай потерпела поражение единогласным решением судей. Эта неудача стала третьей подряд для американки.

В июне 2019-го Ай получила шанс подраться за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она проиграла нокаутом действующей обладательнице пояса Валентине Шевченко. Уже в следующем поединке Ай закрыла это поражение, одержав победу над Вивиани Араужу.

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