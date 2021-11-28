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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко проиграл Сантосу в первом раунде

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский боец смешанных боевых единоборств (ММА) Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу в поединке в тяжелой весовой категории на турнире в Сыктывкаре.

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Поединок, прошедший в субботу на турнире AMC Fight Nights 106, завершился победой Сантоса удушающим приемом в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Емельяненко потерпел девятое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей. В активе 32-летнего бразильского бойца стало 16 побед в 23 боях в профессиональных ММА (6 поражений и 1 ничья).

Емельяненко 40 лет, в последний раз боец побеждал по правилам ММА более трех лет назад — летом 2018 года он нокаутировал чеха Виктора Пешту. В июле 2020 года Емельяненко нокаутом уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову.

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