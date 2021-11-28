Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения

«Адам с малых лет без устали занимается спортом и уже в столь юном возрасте построил настоящую профессиональную карьеру. Исходя из этого, гости на праздновании были соответствующие. В очередной раз поздравить Адама приехал и известнейший американский боец, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман!» — написал Эдилов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_wLd1ZvryuY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в апреле Адам Кадыров одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.