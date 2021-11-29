Дацик дал совет Александру Емельяненко

44-летний спортсмен отметил, что Емельяненко явно испытывал трудности в подготовке к поединку. По мнению Дацика, 40-летний тяжеловес преодолевал последствия длительного запоя, что и сказалось на выступлении против Марсио Сантоса.

Дацик также признался, что не видит Емельяненко в MMA. Он посоветовал соотечественнику выступать по правилам бокса, чтобы избежать партера. Также Дацик заявил, что готов на поединок против Емельяненко.

Александр Емельяненко уступил в главном поединке AMC Fight Nights 106 в абсолютной весовой категории. Он оказался тяжелее бразильского оппонента на 11 килограммов, и проиграл путем сдачи.