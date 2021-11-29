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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA восхитила фанатов новым снимком в полупрозрачном платье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала новые откровенные снимки. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Лореда выложила серию фото, на которых предстала в полупрозрачном наряде. Девушка позировала в черном мини-платье со стразами.

За 16 часов публикация набрала более 74 тысяч лайков. «Красиво и сексуально», «Она прекрасна, я даже забыла, что она опасный боец», «Только ты можешь выглядеть так хорошо в таком наряде», — восхитились фанаты в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лореда регулярно публикует откровенные снимки. Американка считается одним из секс-символов MMA. У нее 879 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее американка снялась в костюме на Хеллоуин в образе медсестры-убийцы. Публикация набрала более 138 тысяч лайков.

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