Нурмагомедов запланировал турнир в США

33-летний Нурмагомедов заявил, что Eagle FC организует ивент в Майами в конце января 2022-го. «Это будет крупный турнир. На нем выступят три-четыре звездных бойца, с которыми мы недавно подписали контракты. Я не хочу пока афишировать имен. Мы устроим большую пресс-конференцию по этому поводу», — заявил он.

Он также отметил, что Eagle FC станет крупнее в новом году. В планах у Нурмагомедова расширение ростера. Промоушен подпишет 50 новых спортсменов. Среди них и те, кто ранее выступал в ведущих организациях — в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Сам россиянин — бывший чемпион UFC в легком весе.