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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов запланировал турнир в США

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах относительно собственного промоушена Eagle FC в новом 2022 году. Интервью с россиянином опубликовано в YouTube-канале ESPN MMA.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний Нурмагомедов заявил, что Eagle FC организует ивент в Майами в конце января 2022-го. «Это будет крупный турнир. На нем выступят три-четыре звездных бойца, с которыми мы недавно подписали контракты. Я не хочу пока афишировать имен. Мы устроим большую пресс-конференцию по этому поводу», — заявил он.

Он также отметил, что Eagle FC станет крупнее в новом году. В планах у Нурмагомедова расширение ростера. Промоушен подпишет 50 новых спортсменов. Среди них и те, кто ранее выступал в ведущих организациях — в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Сам россиянин — бывший чемпион UFC в легком весе.

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена, провел ребрендинг.

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