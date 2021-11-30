Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан

33-летний Нурмагомедов не станет возобновлять карьеру. В беседе с журналистом он подчеркнул, что ничто не может заставить его вернуться в октагон. Экс-чемпион ждет побед от соратника — другого российского бойца Ислама Махачева.

«Махачев должен забрать чемпионский пояс. Вернуть его в Дагестан. В конце следующего года он это сделает», — заявил он.

Махачев одержал девять побед подряд в рамках UFC. Следующим оппонентом россиянина станет американец Бенеил Дариуш. Схватка пройдет в феврале 2022 года.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PqR9MoDvoGI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.