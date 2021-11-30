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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов заявил о желании вернуть чемпионский пояс UFC в Дагестан

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов хочет вновь увидеть чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на родине — в Дагестане. Об этом он рассказал в ходе интервью на YouTube-канале ESPN MMA.

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Источник: Reuters

33-летний Нурмагомедов не станет возобновлять карьеру. В беседе с журналистом он подчеркнул, что ничто не может заставить его вернуться в октагон. Экс-чемпион ждет побед от соратника — другого российского бойца Ислама Махачева.

«Махачев должен забрать чемпионский пояс. Вернуть его в Дагестан. В конце следующего года он это сделает», — заявил он.

Махачев одержал девять побед подряд в рамках UFC. Следующим оппонентом россиянина станет американец Бенеил Дариуш. Схватка пройдет в феврале 2022 года.

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Махачева не раз называли преемником Нурмагомедова в легком весе UFC. Россиянина высоко оценивали его наставники: главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес и отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, скончавшийся в июле 2020-го.

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