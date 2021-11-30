Секс-символ MMA снялась в леопардовом бикини

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC, где проходят турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой промоушена она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, с которой пересекалась в UFC.