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11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA снялась в леопардовом бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант разместила откровенные снимки. Пост доступен в Instagram.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

27-летняя американка предстала перед фанатами в леопардовом бикини. За час с момента публикации снимки набрали больше 49 тысяч лайков.

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Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка запомнилась фанатам по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и регулярной публикацией откровенных фото в социальных сетях.

После поражения от Аманды Рибас в июле 2020-го Ванзант покинула UFC. В августе того же года она подписала контракт с Bare Knuckle FC, где проходят турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой промоушена она потерпела два поражения в двух поединках. В последнем из них она дралась с Рэйчел Остович, с которой пересекалась в UFC.

Американка также участвовала в различных телешоу — «Танцы со звездами» и Chopped.

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