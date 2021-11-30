Хамзат Чимаев бросил вызовы Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье

Хамзат Чимаев опубликовал три сообщения в «Твиттере»: «Брок, давай подерёмся. Покинуть клетку сможет только один из нас». «Новый король UFC против легенды промоушена, что думаешь, ЖСП?» «ДиСи, брат, давай устроим борцовский поединок, что думаешь?».

Ответил Чимаеву только Кормье: «Борцовский поединок? Ты с ума сошёл, Хамзат? Мне нравится твоя уверенность, брат, но счёт будет 10−0 в пользу ДиСи».