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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хамзат Чимаев бросил вызовы Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Даниэлю Кормье

Известный боец UFC Хамзат Чимаев бросил вызов именитым ветеранам ММА Броку Леснару и Жоржу Сен-Пьеру, а также вызвал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье на борцовский поединок.

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Источник: AFP 2021

Хамзат Чимаев опубликовал три сообщения в «Твиттере»: «Брок, давай подерёмся. Покинуть клетку сможет только один из нас». «Новый король UFC против легенды промоушена, что думаешь, ЖСП?» «ДиСи, брат, давай устроим борцовский поединок, что думаешь?».

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Ответил Чимаеву только Кормье: «Борцовский поединок? Ты с ума сошёл, Хамзат? Мне нравится твоя уверенность, брат, но счёт будет 10−0 в пользу ДиСи».

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

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