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10:50 (мск), источник: Sport24

Президент UFC Дэйна Уайт заразился коронавирусом

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что заболел коронавирусом. Глава промоушена подозревает, что это случилось при встрече с родными на день благодарения.

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Источник: AP 2021

«Мы поехали к моим родным. Возможно, кто-там уже болел. Мы возвращаемся, и у всех у нас положительный результат на коронавирус. Буквально вся семья заболела», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что Уайт прививался от коронавируса. Вероятно, Дэйна пропустит предстоящий турнир UFC Vegas 44, который состоится в ночь на 5 декабря по московскому времени.

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