Президент UFC Дэйна Уайт заразился коронавирусом
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что заболел коронавирусом. Глава промоушена подозревает, что это случилось при встрече с родными на день благодарения.
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что заболел коронавирусом. Глава промоушена подозревает, что это случилось при встрече с родными на день благодарения.
«Мы поехали к моим родным. Возможно, кто-там уже болел. Мы возвращаемся, и у всех у нас положительный результат на коронавирус. Буквально вся семья заболела», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Примечательно, что Уайт прививался от коронавируса. Вероятно, Дэйна пропустит предстоящий турнир UFC Vegas 44, который состоится в ночь на 5 декабря по московскому времени.