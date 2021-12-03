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11:57 (мск), источник: Sport24

«Я крут, а у него 4 боя в UFC». Диаз ответил на предложение о поединке с Чимаевым

Американский боец полусреднего веса Нейт Диаз заявил, что не рассматривает бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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Источник: Instagram

«Представители Чимаева вышли на меня, а я сказал: “Постойте, не проявляйте ко мне такое неуважение, предлагая мне драться с новичком”. Я крут, а у него 4 боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Пусть дерется с новыми парнями в UFC. В этом и есть разница между уровнями. Я даже не хочу слышать его имя», — цитирует Диаза TMZ.

30 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 267, одолев китайца Ли Цзинляна благодаря удушающему приему в первом раунде. В середине ноября Хамзат бросил вызов Диазу.

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