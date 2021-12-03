«Я крут, а у него 4 боя в UFC». Диаз ответил на предложение о поединке с Чимаевым

«Представители Чимаева вышли на меня, а я сказал: “Постойте, не проявляйте ко мне такое неуважение, предлагая мне драться с новичком”. Я крут, а у него 4 боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Пусть дерется с новыми парнями в UFC. В этом и есть разница между уровнями. Я даже не хочу слышать его имя», — цитирует Диаза TMZ.