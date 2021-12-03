«Я крут, а у него 4 боя в UFC». Диаз ответил на предложение о поединке с Чимаевым
Американский боец полусреднего веса Нейт Диаз заявил, что не рассматривает бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Американский боец полусреднего веса Нейт Диаз заявил, что не рассматривает бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Представители Чимаева вышли на меня, а я сказал: “Постойте, не проявляйте ко мне такое неуважение, предлагая мне драться с новичком”. Я крут, а у него 4 боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Пусть дерется с новыми парнями в UFC. В этом и есть разница между уровнями. Я даже не хочу слышать его имя», — цитирует Диаза TMZ.
30 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 267, одолев китайца Ли Цзинляна благодаря удушающему приему в первом раунде. В середине ноября Хамзат бросил вызов Диазу.