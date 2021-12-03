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12:00 (мск), источник: Sport24

Джефф Монсон анонсировал дату боя с Александром Емельяненко

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон анонсировал дату боя с Александром Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш реванш с Александром Емельяненко состоится 23 февраля 2022 года. Это будет боксерский поединок на голых кулаках в промоушене Hardcore FC. Уверен, мы оба подойдем к этому бою в хорошей форме и будем готовы на сто процентов. Смогу ли я его победить? В поединках такого вида очень тяжело предугадать исход — один удачный панч может закончить бой. Но у меня будет хороший, продуманный геймплан, я подготовлюсь тактически. Я точно знаю, что это будет очень интересный и зрелищный бой, мы устроим настоящее шоу», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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