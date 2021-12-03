Российский боец MMA проиграл жестким нокаутом

Настюхин дрался против уроженца Дагестана Сайгида Арсланалиева, выступавшего под турецким флагом. Схватка оборвалась в четвертом раунде, когда россиянин пропустил жесткий удар от соперника. Он едва устоял на ногах, однако затем последовали еще удары в исполнении Арсаналиева, обрушившие Настюхина. Рефери был вынужден остановить бой.

Таким образом, 32-летний Настюхин проиграл нокаутом. Он терпит второе поражение подряд в рамках One Championship. В апреле он уступил Кристиану Ли из Сингапура. Тогда он также был нокаутирован.

В 2018-м Настюхин также дрался с Арсланалиевым. Тогда дагестанец нокаутировал соперника еще в первом раунде.