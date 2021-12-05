Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сассуоло
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Питтсбург
14
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Валенсия
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
Чикаго
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Коламбус
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Баффало
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Торонто
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Монреаль
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Колорадо
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
6.12
Филадельфия
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жозе Алдо победил Роба Фонта на турнире UFC в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо победил американца Роба Фонта в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.

Наверх
Источник: AFP 2021

Бой завершился победой 35-летнего Алдо единогласным решением судей со счетом 50−45, 50−45, 49−46. Бразилец одержал 31-ю победу при семи поражениях. 34-летний Фонт проиграл четвертый бой при 19 победах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом поединке вечера боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев победил техническим нокаутом в третьем раунде новозеландца Брэда Ридделла. Казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл техническим нокаутом в первом раунде Манелю Капе из Анголы.

Бой россиянина Азамата Мурзаканова и американца Джареда Вандеры не состоялся, так как американец не был допущен к поединку врачами.

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шарапова показала платье из переработанных бутылок
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь