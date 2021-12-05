Жозе Алдо победил Роба Фонта на турнире UFC в Лас-Вегасе
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо победил американца Роба Фонта в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо победил американца Роба Фонта в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.
Бой завершился победой 35-летнего Алдо единогласным решением судей со счетом 50−45, 50−45, 49−46. Бразилец одержал 31-ю победу при семи поражениях. 34-летний Фонт проиграл четвертый бой при 19 победах.
В другом поединке вечера боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев победил техническим нокаутом в третьем раунде новозеландца Брэда Ридделла. Казахстанец Жалгас Жумагулов проиграл техническим нокаутом в первом раунде Манелю Капе из Анголы.
Бой россиянина Азамата Мурзаканова и американца Джареда Вандеры не состоялся, так как американец не был допущен к поединку врачами.