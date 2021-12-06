Макгрегор отказался признать величие Нурмагомедова и объяснил причину

Харрис в своем посте заявил, что Нурмагомедов никогда не страдал тщеславием, несмотря на то, что является великим бойцом. 33-летний Макгрегор в ответ заметил, что россиянин плакал в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после чего возглавил рейтинг лучших спортсменов организации. Ирландец подчеркнул, что сам уход из единоборств должен автоматически исключать бойцов из рейтингов, чего в случае с Нурмагомедовым не произошло.

Кроме того, Макгрегор отказался признать россиянина и бывшего чемпиона UFC великим бойцом. Ирландец объяснил причину, приведя в качестве доводов то, что Нурмагомедов редко заканчивал поединки нокаутом, никогда не пытался выступать в других весовых категориях, в то время как ему не раз приходилось тяжело при весогонке ради своего дивизиона. Также, как отмечает Макгрегор, Нурмагомедов не владеет ударами ногами.

Харрис и Макгрегор вежливо закончили дискуссию, избежав взаимных оскорблений. Ирландец признался, что следит за творчеством продюсера и высоко его оценил.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, одержав победы над Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи.